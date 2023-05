Il DNA umano è ovunque nel mondo, ed è un grande problema etico

Il genoma umano ormai è ovunque. Nelle spiagge, nei mari, nei fiumi e perfino nell'aria; quasi in ogni luogo visitato dall'uomo è possibile recuperare il nostro DNA. Ma se da una parte ciò è un grande vantaggio scientifico, dall'altra può rappresentare anche un grosso dilemma etico.

I ricercatori responsabili di questo studio hanno scoperto che - oltre a trovarsi in abbondanza nell'ambiente - la qualità del DNA recuperato era così alta che sono stati in grado di identificare in esso mutazioni associate a malattie specifiche e determinare la storia genetica della popolazione del luogo.

David Duffy, professore di genomica di animali selvatici a capo del progetto, ha spiegato che i benefici apportati dal potenziale studio di questi campioni sarebbero innumerevoli; dalla medicina alle scienze ambientali e all'archeologia. Per esempio, i ricercatori potrebbero tracciare le mutazioni dei tumori attraverso le acque reflue o addirittura scovare dei siti archeologici cercando tracce di DNA nascosto.

Ma il sorprendente livello di informazioni che è possibile ottenere rappresenta un potenziale pericolo. Ecco quindi che dopo l'editing genetico nasce un nuovo dilemma etico: la scienza ora dovrà fare i conti con il problema di ricavare informazioni genetiche su un individuo semplicemente raccogliendo campioni di sabbia o d'acqua.

"Siamo rimasti costantemente sorpresi durante questo progetto da quanto DNA umano abbiamo trovato e dalla sua qualità," ha affermato Duffy. "Nella maggior parte dei casi la qualità era quasi equivalente a campioni presi da un individuo in prima persona."

A causa dell'intrinseca abilità di identificare facilmente le persone, i ricercatori ritengono che sarà necessario alzare delle barriere etiche, per questo tipo di studi: "È procedura standard per gli scienziati rendere queste sequenze di DNA pubbliche. Ma ciò implica che se non blocchiamo le informazioni personali chiunque potrebbe recuperarle," ha concluso Duffy.

"Questo solleva dei problemi riguardo il consenso. C'è bisogno del consenso per raccogliere questi campioni? Oppure serve qualche tipo di controllo per eliminare le informazioni personali?" Nel frattempo, la ricerca continua e recentemente gli scienziati hanno scoperto la presenza di più di 150 geni creati da zero nel nostro DNA.