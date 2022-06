Do Kwon: il creatore di Terra LUNA è stato denunciato per presunta frode

Il mondo delle criptovalute è recentemente stato scosso dal crollo di Terra, l'ecosistema governato dalla criptovaluta LUNA e dalla stablecoin UST. La vicenda legata alla blockchain si arricchisce ora di un nuovo capitolo, visto che c'è una causa legale che vede coinvolto Do Kwon.

Quest'ultimo è infatti il creatore di Terra LUNA: si fa riferimento a uno sviluppatore sudcoreano, CEO e fondatore di Terraform Labs. Ricordiamo che il crollo di Terra ha fatto "scomparire" una capitalizzazione di mercato di 45 miliardi di dollari, cosa che, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Tecmundo, sta causando grane legali a Do Kwon.

Infatti, venerdì 17 giugno 2022 un cittadino americano, Nick Patterson, ha intentato, presso un tribunale federale statunitense in California, una causa contro Do Kwon e in generale l'azienda Terraform Labs, coinvolgendo anche realtà legate al progetto come Jump Crypto e Three Arrows Capital.

La principale accusa mossa è che le società coinvolte avrebbero venduto i token del progetto Terra nonostante si trattasse di "beni trasferibili non registrati". La causa si pone l'obiettivo di dimostrare che il comportamento delle succitate aziende sarebbe stato fuorviante nei confronti degli investitori: le fonti non hanno esitato a utilizzare la parola "frode". Insomma, la vicenda Terra LUNA non sembra essere conclusa e il mondo delle criptovalute ha gli occhi puntati sulla causa legale.