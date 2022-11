Do Kwon è in Europa? Il creatore di Terra LUNA invita 'i poliziotti di tutto il mondo'

Non è un segreto che il creatore di Terra LUNA sia lo sviluppatore sudcoreano Do Kwon. Il mistero risiede però nell'attuale posizione di quest'ultimo, che potrebbe trovarsi in Europa.

Infatti, come riportato da Gizmodo e Bloomberg, alcune recenti indiscrezioni fanno riferimento alla possibilità che il co-fondatore di Terraform Labs si trovi in un Paese europeo. Va ricordato che Do Kwon è ricercato dall'Interpol per il crollo della stablecoin TerraUSD. Inoltre, le autorità sudcoreane stanno investigando per via di una presunta manipolazione del mercato. Insomma, si fa riferimento a un fuggitivo.

Eppure, quest'ultimo continua ad affermare di non essere in fuga, arrivando a sostenere di essersi "trasferito" a Singapore poco prima del crollo. In questo contesto, nella giornata del 3 novembre 2022 si è aggiunto un ulteriore tassello alla vicenda. Infatti, Do Kwon ha scritto su Twitter che ci sarebbe l'intenzione di organizzare un "incontro/conferenza" a breve.

Il co-fondatore di Terraform Labs ha poi proseguito affermando persino che "i poliziotti di tutto il mondo sono i benvenuti" e che "coloro che hanno diffuso la menzogna sui soldi dei contribuenti sono invitati con gli onori VIP - pagherò anche il vostro biglietto aereo. Fatevi vedere se avete il coraggio". Insomma, la vicenda di Do Kwon e della stablecoin TerraUSD continua a far discutere il mondo delle criptovalute (e non solo).