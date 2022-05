Do Kwon mostra il piano per la rinascita di Terra, LUNA e della community

Dopo il totale delisting di LUNA su Binance, con successivo reintegro nella coppia LUNA/BUSD, molti utenti erano ancora in attesa di scoprire il "master plan" per la rinascita dell'ecosistema Terra e, con esso, della criptovaluta stessa.

Alla fine, il messaggio che in molti aspettavano è arrivato. Do Kwon ha finalmente spiegato come intende restaurare il progetto con e senza UST. In un lungo post sul forum di Terra, la figura di spicco ha spiegato che sarà necessario lanciare "una fork di Terra Chain per rendere l'ecosistema indipendente dal depeg di UST".

In effetti, mentre ancora ci sono in circolazione milioni di dollari in UST e il valore di LUNA è rapidamente scivolato sotto al dollaro e poi giù fino all'attuale valore unitario di 0,00007 dollari, quandanche il valore di UST tornasse in peg, gli holder di LUNA resterebbero comunque compromessi: "se un'economia decentralizzata ha bisogno di una valuta decentralizzata, UST ha perso la fiducia degli utenti e non può rappresentare una soluzione [...] Sebbene UST sia stato al centro della crescita di Terra nell'ultimo anno, ciò che vale la pena preservare davvero sono l'ecosistema Terra e la sua community". Come procedere, quindi?

In soldoni, è necessario ripartire da zero, ricostituire la chain proprio per preservare la community e il sistema. I validatori dovrebbero procedere al reset della proprietà sulla rete fino a 1 miliardo, che dovrebbe poi essere distribuito in:

400 milioni (40%) agli holder di LUNA prima dell'evento di depeg di UST, spostando, quindi, la proprietà della rete tra i suoi più forti sostenitori;

400 milioni (40%) agli holder di UST "pro-quota" al momento del nuovo aggiornamento;

100 milioni (10%) a chi deteneva LUNA al momento dell'arresto della chain, andando a ricompensare anche i sostenitori "dell'ultimo minuto";

100 milioni (10%) al pool comunitario.

Inoltre, la rete dovrebbe migliorare il suo livello di sicurezza. Per questo, dovrebbe essere impostato un tasso d'inflazione "ragionevole, diciamo del 7%".