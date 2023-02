Do Kwon ricercato anche negli USA: il creatore di Terra LUNA accusato di frode

In molti ricorderanno il crollo di Terra LUNA di maggio 2022, che ha generato un piccolo terremoto nel mondo delle criptovalute, già messo in ginocchio dalla crisi economica globale. Ebbene, nelle scorse ore il creatore di Terra LUNA Do Kwon è stato accusato di frode dalla SEC americana.

Con un post sul suo profilo Twitter, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha spiegato che "oggi abbiamo accusato Terra Form Labs PTE LTD e Do Hyeong Kwon di aver orchestrato una frode da miliardi di dollari basata su asset in criptovalute che ruotava attorno ad uno stablecoin algoritmico e ad altri asset finanziari in criptovalute".

In una press release, la SEC ha spiegato che Do Kwon avrebbe "perpetrato uno schema fraudolento che ha portato alla perdita di almeno 40 miliardi di dollari in valore di mercato" per il settore delle criptovalute. L'accusa dell'autorità governativa americana fa eco ad un precedente giudizio di un tribunale sudcoreano, che ha chiesto l'arresto del creatore di Terra LUNA.

Al momento, però, Do Kwon sembra essere scomparso, al punto che persino l'Interpol è sulle sue tracce da mesi. Benché il fondatore di Terra LUNA abbia più volte detto di "non essere in fuga", anche la SEC afferma che il "suo attuale indirizzo è sconosciuto alle forze dell'ordine". Secondo le autorità sudcoreane, comunque, Kwon sarebbe fuggito in Serbia negli scorsi mesi.

Ad ogni modo, l'accusa rivolta a Do Kwon dalla SEC è quella di aver riportato false informazioni sulla stabilità di TerraUSD agli investitori di Terraform Labs, evitando di informarli del fatto che un depeg al di sotto del dollaro di valore "avrebbe significato la fine dell'intero ecosistema di Terra". Inoltre, sempre secondo la SEC, Kwon avrebbe mentito ai suoi collaboratori convincendoli che Chai, un'applicazione di micropagamenti ampiamente utilizzata in Corea del Sud, avrebbe presto iniziato ad utilizzare la blockchain Terra per la gestione della transazioni, quando in realtà non esisteva alcun progetto concreto in tal senso.