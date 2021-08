Ecco quanto tempo dovremmo aspettare per ricevere una risposta da civiltà aliene

L'umanità sta cercando prove di vita extraterrestre da molto tempo nell'Universo, ma fino ad oggi non ha trovato proprio nulla. Questo è il famoso Paradosso di Fermi: se gli alieni esistono, dove sono? Purtroppo la risposta non è così facile e i motivi di questa "assenza" sono molteplici.

Innanzitutto ci sono i limiti imposti dalla tecnologia e dalla natura stessa dello spazio e del tempo. Se un possibile pianeta abitato si trova a 1.000 anni luce da noi, servono 1.000 anni per far arrivare il messaggio a destinazione... e altrettanto tempo per ottenere una risposta. C'è anche la possibilità che, in caso di una risposta, la civiltà che lo ha inviato sarà estinta da tempo.

In un nuovo studio pubblicato recentemente sul server di prestampa arXiv.org, gli astronomi di Harvard Amir Siraj e Abraham Loeb hanno calcolato che se una qualsiasi trasmissione dalla Terra fosse ascoltata da una civiltà tecnologica extraterrestre, ci vorrebbero circa 3.000 anni per ottenere una risposta.

"La domanda a cui cerchiamo di rispondere nel nostro articolo è: quando possiamo aspettarci che abbia luogo la nostra prima conversazione cosmica?", ha dichiarato Siraj. Questo stabilisce il primo parametro del loro studio: la quantità di tempo in cui l'umanità ha emesso firme rilevabili. Di tutte le potenziali tecnofirme che sono state considerate fino ad oggi, le più probabili e ampiamente studiate dai ricercatori sono ancora le trasmissioni radio.

La prima trasmissione radiofonica venne mandata nel 1901, quando Guglielmo Marconi inviò la prima trasmissione transatlantica dalla Cornovaglia, in Inghilterra, a St. John's, Terranova. Da allora, gli umani hanno emanato segnali radio nello spazio senza pensare alle conseguenze. Ciò significa che, teoricamente, una civiltà entro un centinaio di anni luce dalla Terra con radiotelescopi sensibili, potrebbe averci già sentito. Gli umani dovrebbero solo aspettare fino al 22° secolo per una trasmissione da una civiltà situata a cento anni luce di distanza.

Supponendo che la nostra galassia sia relativamente omogenea in termini di distribuzione delle stelle, abbiamo un volume di 1 miliardo di anni luce cubi - o mille anni luce in qualsiasi direzione. Questo, a sua volta, comporta un tempo di viaggio nei due sensi di oltre duemila anni. Ciò significa essenzialmente che se una civiltà extraterrestre è a conoscenza dell'umanità e vuole parlarci, non sentiremo sue notizie prima degli anni 4000. Tutto questo secondo il nuovo studio.

Questa conclusione è supportata da ricerche precedenti.