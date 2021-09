Le docce fredde possono rafforzare il tuo sistema immunitario?

Il dr. Michael Mosley ha di recente parlato nel podcast "Just One Thing" della BBC di quali siano i trucchi migliori per tenersi in salute con piccoli gesti quotidiani. Uno di questi è fare docce brevi con acqua calda per poi concludere con 45 secondi di getto freddo. Cosa c'è però di così bello e sano nel fare delle docce fredde?

Non solo soltanto le parole di Mosley a sostenere la tesi secondo cui le docce fredde siano benefiche per la salute. Nel 2016 è stato pubblicato uno studio su PLOS One condotto da un team di ricercatori olandesi dove venivano reclutate oltre 3.000 persone online.

Vennero formati due gruppi principali: quelli che avrebbero continuato con le loro docce normali e quelli che avrebbero dovuto fare delle docce fredde per il seguente mese. A loro volta quest'ultimo gruppo veniva suddiviso in persone a cui era chiesto di stare sotto al getto freddo rispettivamente per 30, 60 o 90 secondi.

Casualmente l'inverno successivo vi fu un'epidemia di influenza che fornì dei dati piuttosto interessanti. Le persone che avevano fatto le docce fredde, indifferentemente da quanto tempo erano rimasti sotto al getto, avevano il 30% di possibilità in meno di prendere l'influenza.

Tempo fa un team di ricercatori di Cambridge ha identificato una "proteina da shock termico" chiamata RBM3 il cui scopo è quello di creare nuove connessione tra neuroni. É stato osservato che questa proteina aumenta in risposta al raffreddamento improvviso nei topi da laboratorio. In effetti nei nuotatori regolari i livelli di RBM3 sono più alti.

La doccia fredda d'altronde offrirebbe una vasta gamma di vantaggi secondo parte della comunità scientifica. Lo shock termico che provoca il getto d'acqua fredda può aumentare l'assunzione di ossigeno, migliorare la frequenza cardiaca e la circolazione.

L'esposizione all'acqua fredda restringerebbe anche la circolazione superficiale permettendo ai tessi più profondi di aumentare la circolazione del sangue. Secondo alcuni studi potrebbe persino prevenire diverse malattie cardiovascolari.

Secondo altri studi grazie alle sue proprietà rigenerative l'acqua fredda velocizzerebbe la ripresa muscolare, sebbene non sembri influire sulle prestazioni atletiche.

Potrebbe anche aiutare a perdere peso visto che alcune alcune cellule adipose, come il grasso bruno, generano calore e bruciano grassi quando sono esposte a condizioni di freddo.

E tu che tipo di doccia preferisci, quella calda o quella fredda? Sapevi che anche la natura rafforza le difese dei bambini?