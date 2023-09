Doccia fredda per le CPU Intel Raptor Lake Refresh: l'i9-14900KF superato dall'i9-13900K

Sono passati solo un paio di giorni dall'annuncio delle CPU Intel Meteor Lake di nuova generazione. Messa da parte la lineup di CPU laptop del colosso di Santa Clara per il prossimo anno, però, i fan sono tornati a parlare dei processori Intel per desktop. Ora, la community sembra essere rimasta delusa dall'ultimo benchmark dell'Intel Core i9-14900KF.

Infatti, l'Intel Core i9-14900KF è stato testato su PassMark, dandoci un'idea delle potenzialità del chip in un test diverso da quelli di GeekBench e di CineBench (se volete saperne di più, potete dare un'occhiata agli altri benchmark dell'Intel Core i9-14900K trapelati in rete). Sfortunatamente, sembra che il Core i9-14900K non se la cavi troppo bene su PassMark, anzi.

Come spiega Tom's Hardware, la CPU viene battuta sia dall'Intel Core i9-13900K di scorsa generazione che dal Ryzen 9 7950X di AMD in Multi-Core. Si tratta ovviamente di un punteggio destinato a cambiare con la release dei processori Raptor Lake Refresh sul mercato, dal momento che gli ultimi leak sembrano affermare che la nuova generazione di CPU del Team Blu migliorerà le performance del 5% circa rispetto ai processori lanciati nel 2022.

In Single-Core, però, le cose cambiano già con il chip testato nelle scorse ore, che supera sia il rivale AMD che il predecessore Intel: l'incremento rispetto all'Intel Core i9-13900K, in Single-Core, è pari al 5,5%. Quello rispetto al Ryzen 9 7950X di AMD, invece, è addirittura del 12,6%. Infine, a confronto con il "vecchio" Intel Core i9-12900K, la nuova CPU registra un dato superiore del 15%.

In Multi-Core, come abbiamo già detto, la nuova generazione di CPU ne esce con le ossa rotte: l'incremento percentuale resta marcato rispetto all'Intel Core i9-12900K, dal momento che il balzo in avanti è del 30%. A confronto con l'Intel Core i9-13900K, invece, il Core i9-14900K è più lento dello 0,6%: dato che peggiora nel "match" con il top di gamma di AMD, che supera quello di Intel del 6,7%. Staremo a vedere se i dati cambieranno (e di quanto) quando le nuove CPU del Team Blu arriveranno sul mercato.