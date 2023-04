Dockase Explorer: l'HUB per Steam Deck e Switch con display si mette 'a nudo'

Giunta ormai alla sua ottava campagna Kickstarter, Dockase non è più una new entry nel panorama dei produttori di accessori ad alta tecnologia: Dockase Explorer Edition non è soltanto un miglioramento iterativo sul primo HUB 6-in-1 dell'azienda.

Un HUB che difende le batterie

Nel corso delle ultime settimane abbiamo provato il modello standard, il primo tier della campagna Kickstarter.

In dotazione, oltre all'hub USB, abbiamo ricevuto anche un piccolo cavetto USB-C con portata di 100W. Il piccolo Dockase è completamente metallico, con una cover posteriore frastagliata per ottimizzare la dissipazione, ma a stupire è il frontale, che si presenta completamente trasparente e sfoggia tutta la circuiteria interna, sulla cui qualità la compagnia georgiana è evidentemente molto sicura.

Al centro, invece, troviamo anche su questa edizione un display di diagnostica e monitoraggio che consente di tenere sott'occhio non solo ciò che è stato connesso al nostro dispositivo principale, ma anche la qualità della trasmissione. Questa feature risulta particolarmente utile per conoscere, per esempio, i Watt erogati dal nostro vecchio caricatore e sondarne la compatibilità con device venduti senza caricabatterie con supporto allo standard Power Delivery (pensiamo agli smartphone Samsung Galaxy o ai Pixel di Google). In questo contesto, l'elettronica di Dockase promette di tenere sotto controllo l'erogazione di energia in modo che il dispositivo in carica non subisca danneggiamenti. Inoltre, può essere anche impostato manualmente un limite alla ricarica sulla base delle proprie esigenze.

La porta HDMI garantisce trasmissioni fino a 4K/60Hz, perciò su macchine come Steam Deck o Nintendo Switch non ci sono grosse limitazioni. Diverso il discorso PC, soprattutto quei notebook particolarmente compatti da utilizzare le Type-C come uscita video, ma difficilmente delle macchine capaci di supportare gaming in 4K a framerate superiori saranno carenti di uscite video dedicate.

A ogni modo, tutte le informazioni sul formato della trasmissione saranno visibili in tempo reale sullo schermo, inclusa la grandezza del monitor. In totale le USB-C sono tre, di cui una PD100W, una host e una a 5 Gbps di banda, identica alle tre USB-A presenti sui fianchi. Come accennato, troviamo anche una HDMI con supporto a flussi fino a 4K/60 e un pulsante di navigazione.

La campagna Kickstarter per il nuovo HUB USB sarà aperta fino al giorno 21 aprile 2023 alle 15 (ora italiana) e fortunatamente l'obiettivo è stato abbondantemente superato. Su una cifra iniziale di 4.555 euro, infatti, sono stati già raccolti ben 104.004 euro, per un totale di 1.160 sostenitori. La consegna stimata è per maggio 2023, quindi a termine davvero brevissimo. Si potrà scegliere tra più colori e dispositivi. Il modello standard in early bird è ancora disponibile in quantità limitata ed è la variante con cui abbiamo passato qualche giorno, ma restano ancora poco più di 200 unità al 30% di sconto (69 dollari invece di 99).

Al suo fianco, Dockase Explorer Edition Pro vanta una porta Ethernet Gigabit al posto di una USB-A, pensato per espandere le possibilità, ad esempio, di laptop ultracompatti come MacBook Air e simili.

Passando alle nostre considerazioni sulla sua collocazione sul mercato, è chiaro che si tratta di un dispositivo per appassionati alla ricerca di un'alternativa più "stimolante" ai prodotti di facile reperibilità. Rispetto agli HUB a basso costo qui siamo su una qualità costruttiva ed elettronica superiori e probabilmente anche il prezzo è molto ben inquadrato. Alla luce della fase early bird, sicuramente il modello più interessante è sicuramente il Pro, offerto a 89 dollari con Ethernet: 10 dollari meno della dock station ufficiale di Valve per Steam Deck, per esempio, con funzionalità più avanzate. Rispetto a quest'ultimo perderete la DisplayPort e lo "stand" per tenere in piedi la console, ma guadagnerete una USB-C e non perderete nulla lato connettività.