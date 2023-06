Dockase Pocket alla prova: SSD portatile più piccolo del mondo con display

Dopo averci presentato Dockase Pocket, abbiamo anche avuto modo di mettere le mani su quello che probabilmente rappresenta l'enclosure per unità a stato solido portatili più piccolo del mondo, oltretutto dotato anche di display integrato per diagnostica e monitoraggio.

La startup georgiana, ormai al suo ennesimo progetto su Kickstarter, può già gridare al successo del suo piccolo astuccio per SSD con una campagna a obiettivo minimo già abbondantemente superato anche per questo, con oltre 1000 sostenitori e budget minimo superato già di 30 volte (oltre 120.000 dollari su appena 4.000 di target).

Il successo della compagnia si deve principalmente alla qualità dei suoi prodotti e alla fiducia che ormai il pubblico ha imparato a riservare nei suoi confronti. Il piccolo Dockase Pocket è stato proposto a partire da 69 dollari per il tier Super Early Bird, ma attualmente sono disponibili solo l'Early Bird a 79 dollari e il Kickstarter Special da 89, comunque in entrambi i casi ben al di sotto del prezzo retail, che sarà di 109 dollari. Dockase Pocket viene consegnato in una piccola scatola di cartone insieme a un cavo USB-C da 10 Gbps intrecciato in nylon da 30 centimetri, mentre la versione che ci è stata proposta in prova è quella in colorazione Matte Black.

Il dispositivo stupisce già a prima vista per delle dimensioni davvero ridotte all'osso, pari a 4,5 x 4,5 cm di larghezza e altezza, per uno spessore di 1,5 cm.

Sul fondo troviamo la tipica lavorazione dei prodotti Dockase, con lavorazione longitudinale che in questo caso dovrebbe anche contribuire a una più efficace dissipazione. Montare una memoria non è affatto complicato, ma vi servirà un'unità in formato M.2 2230. Abbiamo scelto di utilizzare il nuovo Corsair MP600 Mini che abbiamo provato anche su Steam Deck nonostante non fosse stato consigliato dalla compagnia in termini di compatibilità, ma per fortuna tutto ha funzionato alla perfezione.

Una volta svitata l'unica vite dal fondo, dovremo solo svitare quella di serraggio per l'SSD, inserirlo e riavvitarle tutte e due e il gioco è fatto. Ricordatevi solo di rimuovere la pellicola dal pad termico preapplicato sul fondo, in modo da assicurare le massime prestazioni di dissipazione. A questo punto, il nostro SSD esterno sarà pronto per essere utilizzato con l'ausilio del suo cavo in dotazione. Le funzionalità smart offerte da Dockase sono molteplici perché sì, lui non è affatto un semplice case, ma integra un display da 1,3 pollici. Tra le varie opzioni, potremo ovviamente cambiare lingua, abilitare opzioni come la modalità sola lettura ma anche e soprattutto tenere sempre in primo piano il monitoraggio di spazio, salute e prestazioni della nostra memoria, tutto controllabile facilmente tramite il singolo tasto laterale integrato nel dispositivo.

Sinceramente non siamo rimasti particolarmente sorpresi dalla sua qualità, ovviamente ottima, poiché Dockase ci ha già abituato a simili prove di forza in passato, per esempio quando abbiamo provato Dockase Explorer con Steam Deck, e non vediamo l'ora di scoprire quale sarà il loro prossimo progetto.