Docking station 7 in 1 per tutti i tipi di dispositivo ORA a META' PREZZO!

Docking station per laptop WAVLINK USB C Quad Monitor è ciò che ci vuole quando si dispone di tanti dispositivi che necessitano porte e collegamenti diversi. Grazie al coupon del 50% puoi pagarlo a metà prezzo. Ma non solo: se ne acquisti 2 o più potrai risparmiare un ulteriore 3%. Può essere un'idea regalo per amici o parenti.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La dockin station è stata progettata con 4 opzioni di connessione per lo schermo, tra cui 1 porta HDMI, 2 porte DisplayPort e 1 porta VGA, si collega senza sforzo a una varietà di schermi per soddisfare le tue esigenze.

Dotata di due porte DP e una porta HDMI, supporta una singola risoluzione massima di 8K@60Hz, una configurazione doppia di 4K@60Hz+4K@144Hz o una configurazione tripla di 4K@60Hz sotto DP1.4&DSC1.2.

Davvero un dispositivo molto utile per tanti utilizzi: editor video, designer di immagini, giocatori di giochi in risoluzione 8K, ecc.

Ma anche per lo streaming o lavori che richiedono due schermate, come il trading: ti consente infatti di passare alla modalità estesa per multitasking su più finestre, ideale per la progettazione di immagini e il lavoro di borsa. Inoltre, sperimenta la modalità di rotazione e la modalità "clamshell" per una flessibilità ancora maggiore.

Progettato per essere compatibile con vari dispositivi USB C: Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OS 10.8 o successivo, Chrome OS, Linux, iPad OS, Harmony OS, iOS e Android.