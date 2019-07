Il documentario sulla vita di Chiara Ferragni è stato presentato a Venezia

Chiara Ferragni sarà presto al centro di un documentario che racconterà la sua vita. L'annuncio è arrivato nel contesto della Mostra del Cinema di Venezia, in corso in questo periodo. La Ferragni non ha ovviamente mancato di dare l'annuncio ufficiale tramite il suo profilo Instagram e anche il marito Fedez ha fieramente rilanciato la notizia.

Il documentario, come potete vedere nell'immagine sottostante, si chiama "Chiara Ferragni - Unposted" e sarà realizzato dalla regista Elisa Amoruso, che ha già lavorato in passato a film come "Fuoristrada" e "La foresta di ghiaccio". Il documentario verterà sulla vita della nota influencer e ovviamente sulla sua scalata verso il successo. Per l'occasione, la Ferragni ha girato il mondo partendo da Cremona, la sua città natale, e arrivando fino a Los Angeles, dove l'influencer possiede una seconda casa.

Nel documentario quindi si ripercorreranno tutte le tappe della carriera di Chiara Ferragni e ovviamente non mancheranno sprazzi di vita quotidiana insieme al marito Fedez, al figlio Leone, alle sorelle Francesca e Valentina e a tutte le altre persone legate al mondo della influencer.

Per quanto riguarda la data di uscita, sappiamo che "Chiara Ferragni - Unposted" sarà presentato in anteprima al Festival del cinema nella sezione "Sconfini", ovvero quella dedicata a opere senza vincoli di genere, destinazione e durata. Non ci sono ulteriori dettagli in merito alla data di trasmissione, ma probabilmente avremo ulteriori dettagli entro il 7 settembre 2019, ovvero entro la fine della 76esima Mostra del Cinema di Venezia.