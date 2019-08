Un documentario di Netflix racconterà la vita di Bill Gates

Netflix ha annunciato il lancio di un documentario in tre parti dedicato alla vita del co-fondatore di Microsoft Bill Gates, che dopo aver lasciato il colosso di Redmond si è concentrato sulle attività filantropiche. La serie sarà battezzata "Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates".

Le tre puntate analizzeranno il passato, il presente ed il futuro della vita di Bill Gates, e nel trailer (che vi proponiamo in apertura) sono già presenti le prime indicazioni su ciò che andremo a vedere. Gates ha infatti raccontato le sue ambizioni da giovane di diventare un titano nella Silicon Valley, i sacrifici personali che ha fatto per garantire che Microsoft potesse competere con concorrenti come Apple, e l'impegno filantropico per rendere il mondo un posto migliore.

La serie di documentari "fornisce un racconto unico sulla vita di Gates, che prosegue il suo impegno nella ricerca di soluzioni uniche ad alcuni dei problemi più complessi del mondo con lo stesso livello di ottimismo, curiosità e fervore che hanno ispirato la sua visione originale per Microsoft".

Non mancano chiaramente le parti più leggere. Netflix ha osservato che il miliardario risponderà anche a domande di carattere generale come il suo cibo ed animale preferito e la sua più grande paura.

Girato dal regista Davis Guggenheim, il documentario sarà disponibile a livello mondiale il 20 Settembre.

Di recente Bill Gates ha ringraziato il Premier italiano, Giuseppe Conte, per l'impegno assunto nel Global Fund.