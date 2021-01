Documentary+, nuovo servizio di streaming gratuito accessibile anche dall'Italia

Un servizio di streaming dedicato interamente ai documentari. Questa è l'idea alla base dell'appena lanciato Documentary+. La piattaforma cercherà di farsi spazio nell'affollato mercato puntando sulla possibilità di vedere i contenuti in modo totalmente gratuito semplicemente sorbendosi un po' di pubblicità.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, il servizio non richiede nemmeno l'iscrizione per guardare i contenuti: basta scegliere un documentario, premere sul pulsante "Watch Now" e viene avviata la riproduzione. Il sostentamento della piattaforma avviene mediante gli annunci pubblicitari. Tra i grandi nomi che figurano nelle produzioni proposte da Documentary+, troviamo Werner Herzog, Terrence Malick, Kathryn Bigelow e Spike Jonze.

Tra i documentari messi in evidenza dal catalogo di Documentary+ al momento in cui scriviamo, ci sono "Life Animated" di Roger Ross Williams (2016), "L'impostore - The Imposter" di Bart Layton (2012) e "When Lambs Becomes Lions" di Jon Kasbe (2018). Ovviamente, la piattaforma propone anche molti altri contenuti.

Per il resto, dovete sapere che il servizio è accessibile anche dall'Italia. Potete, dunque, prendere visione anche voi dei documentari mediante il portale ufficiale di Documentary+. Tenete bene a mente, tuttavia, che i contenuti disponibili sono praticamente tutti in lingua inglese. Inoltre, a quanto pare non si riesce a riprodurre determinati contenuti nel nostro Paese. In ogni caso, si possono guardare documentari come "Western".