Quali documenti si possono aggiungere ad Apple Wallet su iPhone in Italia?

Apple Wallet, lo strumento associato ad Apple Pay in iOS e watchOS, è diventato sempre più completo e potente anche nel nostro paese, dopo un avvio non certo a vele spiegate. Proprio di recente, anche Poste Italiane ha annunciato il supporto ad Apple Pay e le carte BancoPosta e PostePay si possono aggiungere al Wallet.

Tuttavia, Wallet può essere utilizzato anche per inserire i documenti.

Apple con iOS 15 ha aperto, negli Stati Uniti, le porte all'integrazione della Carta d'Identità e la Patente di Guida in Wallet. Tale possibilità ad oggi, 22 Dicembre 2021, non è ancora contemplata in Italia, motivo per cui freniamo immediatamente tutti gli entusiasmi e precisiamo che le guide che promettono di inserire nel Wallet tali documenti sono false. Lo stesso vale anche per la Tessera Sanitaria.

Nel nostro paese però si può aggiungere il Green Pass ad Apple Wallet su iOS, attraverso la procedura ad hoc che abbiamo spiegato nella guida.

Per quanto riguarda gli altri documenti, al momento la possibilità è limitata alle carte dei trasporti ma anche in questo caso riguardano solo quelle emesse in Cina continentale, Giappone, Hong Kong e Stati Uniti. Se però ad esempio vi trovate negli USA ed avete una carta trasporti TAP, potete aggiungerla tranquillamente.