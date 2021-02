Quali documenti servono per fare la Carta d'Identità Elettronica?

Negli ultimi giorni abbiamo a più riprese spiegato come funziona la Carta d’Identità Elettronica e come fissare un appuntamento. Quest’oggi affrontiamo un altro tema importante: quali documenti bisogna portare all’ufficio anagrafe per presentare la richiesta.

Va da se che, ovviamente, la richiesta deve essere presentata direttamente presso l’ufficio del proprio comune di residenza.

Contestualmente a quanto avveniva con la carta d’identità cartacea “classica”, che ormai è stata mandata in pensione praticamente ovunque, anche la CIE richiede una fototessera che però può essere presentata sia in formato cartaceo (per consentire la scannerizzazione) che in formato elettronico su un CD o una memoria esterna.

Insieme alla fototessera, bisognerà presentare anche un codice fiscale o la tessera sanitaria.

Una volta che l’operatore ha ricevuto tutti questi dati, procederà con la richiesta e la scannerizzazione delle impronte digitali. Il cittadino riceverà anche una ricevuta contenente la prima parte del PIN e PUK della CIE, mentre la seconda parte sarà inviata direttamente a casa all’indirizzo di residenza.

Durante la procedura sarà anche possibile indicare se desidera donare gli organi o un indirizzo a cui essere avvisati sulla spedizione del documento.

In caso di primo rilascio della CIE, bisognerà esibire all’operatore comunale un altro documento d’identità (come la Patente o il Passaporto), mentre per i rinnovi e deterioramento basta presentare proprio il vecchio documento.