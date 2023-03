Documento accademico scritto da ChatGPT viene accettato e questo è un problema

Mentre poc'anzi vi abbiamo parlato del fatto che l'IA di Microsoft abbia mostrato segni di senzienza, mentre recentemente gli scienziati hanno fatto scrivere un documento accademico a ChatGPT ed è stato accettato.

Il documento è stato presentato alla rivista Innovations in Education and Teaching International dove è stato sottoposto a revisione paritaria da quattro esperti. Inizialmente, i ricercatori non hanno detto a nessuno che il documento era stato scritto dall'intelligenza artificiale e nessuno l'ha capito durante la lettura.

Alla fine, gli autori dell'articolo hanno informato i redattori della rivista e l'articolo è stato contrassegnato di conseguenza. Tuttavia, questo è un duro avvertimento che anche nell'ambiente accademico nessuno è al sicuro dall'intelligenza artificiale. "Questo documento esamina le opportunità e le sfide dell'utilizzo di questi software nell'istruzione superiore, con particolare attenzione ai potenziali rischi e benefici di questi strumenti e ai modi in cui le università possono affrontare le sfide che pongono", affermano gli autori.

Ovviamente la tecnologia è ancora nuova, ma i rilevatori potrebbero raggiungerla e capire - mediante l'uso di altre tecnologia - quando un articolo o un'immagine sia creato dall'intelligenza artificiale. Non solo in ambito accademico: poiché ChatGPT è così facile da accedere, gli studenti delle scuole secondarie o addirittura elementari hanno iniziato a usarlo.

Qui sorge un duplice problema: mentre con il tempo potremmo essere in grado di rilevare il lavoro delle IA, con il passare dei giorni anche le intelligenze artificiale potrebbero diventare più brave.