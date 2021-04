Dogecoin apre la settimana con il prezzo in rialzo del 30%: in sette giorni è +400%

Non sembra placarsi il rally di Dogecoin. La criptovaluta infatti ha aperto la settimana con un altro forte rialzo rispetto a 24 ore fa, ma ciò che salta immediatamente all'occhio è l'incremento su base settimanale.

Questa mattina Dogecoin è arrivato a toccare un rialzo del 30% rispetto alle quotazioni della giornata di ieri, domenica 18 Aprile 2021. Nel momento in cui stiamo scrivendo, la criptovaluta del cane viene scambiata a 0,3747 Dollari, il 24,52% in più rispetto ad ieri. Su base settimanale la crescita è però addirittura del 419,91%, a conferma di un trend positivo che ha preso il via già qualche giorno fa e che si sta lentamente consolidando.

Complessivamente, questo lunedì è caratterizzato da recuperi per quasi tutto il settore: il Bitcoin è ora in perdita dell'1,41% rispetto ad ieri ed è venduto a 56.686,37 Dollari. Ethereum è quasi in pari a 2.243,08 Dollari, con un trend positivo su sette giorni del 2,99%.

Cresce anche Cardano, che registra un +0,23% rispetto ad ieri ed è fermo a 1,28 Dollari.

Nella giornata di ieri Ethereum ha perso il 20% nel giro di poche ore. Secondo gli analisti ed esperti di mercato, questi cali potrebbero essere legati alla chiusura temporanea di alcune mining farm in Cina, che hanno dimostrato ancora una volta l'elevata volatilità delle criptovalute.