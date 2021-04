Dogecoin, corsa finita? La criptovaluta perde il 20% in poche ore

Proprio nella notte in cui si celebrava il DogeDay, la criptovaluta fortemente sponsorizzata da Elon Musk ha fatto registrare un importante calo del valore, perdendo oltre il 20% nel giro di poche ore.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, Dogecoin viene scambiato a 0,3226 Dollari, il 20,93% in meno rispetto ad ieri. Questo calo però non intacca comunque l'ottimo andamento che ha riportato negli ultimi sette giorni, quando il valore ha riportato una crescita del 145,90% rispetto a sette giorni fa.

In ripresa invece le altre criptovalute, in particolare Ethereum che registra un +9,19% dopo due giorni di cali ed ora è a 2.277,82 Dollari, mentre il Bitcoin recupera solo il 2,04% ed ora si attesta a 55.166,70 Dollari, comunque lontano dai livelli di qualche giorno fa.

Per il Dogecoin potrebbe trattarsi di una normale correzione, però, visti i prezzi che aveva raggiunto nelle scorse giornate. Ieri intanto è arrivata la notizia che Newegg lo accetterà come metodo di pagamento per i propri prodotti, attraverso la piattaforma BitPay.

Elon Musk è stato tra i principali sponsor della criptovaluta, che ha intenzione di portare anche sulla Luna. In passato è anche arrivato a definirla "la moneta del futuro", scatenando evidentemente una serie di acquisti da parte dei propri follower.