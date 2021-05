Dogecoin: che cosa sono, come sono nati e quanto valgono

Oggi 4 maggio 2021 la nota piattaforma di investimenti Robinhood è stata al centro di parecchi disservizi. Il motivo è probabilmente da ricercarsi nel boom dei Dogecoin, che in queste ore stanno raggiungendo valori "stellari". Risulta dunque interessante dare un'occhiata alla questione nel suo insieme.

Ebbene, vi abbiamo già fatto sapere questa mattina che i Dogecoin in queste ore hanno fatto segnare un nuovo massimo storico. In parole povere, attualmente un Dogecoin vale 0,4976 dollari, ovvero circa 0,41 euro. Ai meno informati potrebbe sembrare un "traguardo" di poco conto, ma in realtà si tratta di ben altro.

Basta infatti guardare la situazione da un'altra prospettiva, ovvero soffermandosi sulla capitalizzazione di mercato, per "scoprire" che l'altcoin ha raggiunto il 255esimo posto della classifica Asset Dash. Questo si traduce, in termini pratici, in un valore di 49,8 miliardi di dollari, più di Ford Motor Company e Twitter. Insomma, i Dogecoin fanno sul serio.

In ogni caso, per chi non lo sapesse, si tratta di una criptovaluta. Se non siete molto informati su questo mondo, probabilmente avrete in ogni caso sentito parlare dei Bitcoin: perfetto, i Dogecoin rimangono sempre nel campo delle "monete elettroniche".

Si tratta tuttavia di una criptovaluta che ha alle spalle un passato "atipico". Infatti, la storia dei Dogecoin è tutt'altro che scontata. Pensate che Jackson Palmer, ex dipendente di Adobe, creò questa criptovaluta per scherzo nel 2013. Qualche anno fa, lo stesso Palmer definì i Dogecoin come una "mania del mercato". Se volete approfondire l'argomento, consigliamo di consultare il nostro articolo del 2018 relativo alle dichiarazioni del creatore dei Dogecoin.

Per il resto, dovete sapere che nell'ultimo periodo la criptovaluta è stata particolarmente al centro dell'attenzione anche per via di alcune "trovate" di Elon Musk, CEO di SpaceX.