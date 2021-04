Dogecoin, la criptovaluta preferita da Elon Musk, in crescita: +77% di valore in 24 ore!

Giornata di forti rialzi per Dogecoin, la criptovaluta preferita da Elon Musk di cui ha più volte parlato sul proprio account ufficiale Twitter. La moneta virtuale famosa per il meme con il cane, infatti, ha visto crescere il valore del 77% nelle ultime 24 ore.

Nel momento in cui stiamo scrivendo la criptovaluta viene scambiata a 0,1272 Dollari, il 77% rispetto a 24 ore. Su base settimanale invece la variazione è in positivo del 131%, e sta trascinando anche altre monete virtuali.

Il Bitcoin ad esempio è ora scambiato a 63.809,72 Dollari, anch'esso in crescita nelle ultime 24 ore. Ethereum invece si aggira intorno ai 2.337,46 Dollari, in aumento del 6,21% rispetto ad ieri, mentre XRP è fermo a 1.80 Dollari.

Sempre tornando al Dogecoin, Elon Musk ha annunciato che SpaceX porterà letteralmente un Dogecoin sulla Luna, con tanto di simpatico fotomontaggio in cui ha mostrato il cane che ha dato il nome alla criptovaluta effettuare l'allunaggio sul satellite della Terra. Come dicevamo poco sopra, in passato Elon Musk ha definito i Dogecoin la moneta del futuro, ma come sempre vi invitiamo a prestare attenzione agli investimenti nelle criptovalute dal momento che sono note per la loro volatilità. Il tasso di rischio è quindi molto elevato.