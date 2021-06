Dogecoin debutta in Nascar ma l'auto si schianta. Gli organizzatori scherzano con Musk

Il lunedì nero delle criptovalute è stato preceduto da una brutta sventura per Dogecoin. Nella giornata di ieri la moneta virtuale nota per i tweet di Elon Musk ha fatto il suo debutto in Nascar, facendo da sponsor ad un'automobile. Tuttavia, la gara per la vettura in questione non è andata come sperato.

Come mostriamo nel filmato presente in calce, pubblicato direttamente sul profilo ufficiale degli organizzatori della gara, il pilota ha perso il controllo dell'automobile ed è finito fuori pista prima di schiantarsi contro una delle barriere di protezione.

Lo stesso profilo Twitter della NASCAR ha poco dopo scherzato con Elon Musk, in un tweet in cui taggando l'imprenditore sudafricano si dicono dispiaciuti per il fatto che abbia dovuto vedere queste brutali scene. Musk, infatti, fino a qualche settimana fa è stato il vero e proprio ago della bilancia di Dogecoin, guidando vero e propri rally sul mercato che hanno fatto schizzare il valore della moneta.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la "moneta del cane", come soprannominata da molti a causa dell'immagine che porta nell'icona, sta perdendo il 19% e viene scambiata a 0,2163 Dollari. A soffrire però è l'intero mercato per le ragioni che abbiamo spiegato nell'articolo linkato poco sopra. Secondo alcuni analisti, nemmeno una nuova ondata di tweet del CEO di Tesla potrebbe salvare il token.