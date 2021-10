Dogecoin inizia la settimana in rialzo: +7%, grazie ad Elon Musk

La settimana di Dogecoin si apre in rialzo e, manco a dirlo, ancora una volta questo rally è stato scatenato da un tweet di Elon Musk. L'imprenditore sudafricano ed amministratore delegato di Tesla e SpaceX anche in passato era finito agli onori della cronaca per i suoi tweet sulla criptovaluta del cane.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, nel weekend Elon Musk ha corretto un tweet di UberFacts secondo cui grazie a SpaceX potrebbe diventare il primo trilionario al mondo. Il CEO di SpaceX e Tesla infatti ha risposto affermando che raggiungerà questo traguardo grazie al Dogecoin, una criptovaluta su cui ha più volte twittato.

La reazione del mercato è stata entusiasta e come si può vedere dal grafico presente in calce, sono stati riportati importanti rialzi che questa mattina hanno toccato quota +7%. Dogecoin, nella fattispecie, nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 0,2615 Dollari, il 5,32% in più rispetto a 24 ore fa, mentre su base settimanale è ancora in perdita del 2,49%.

La settimana complessivamente si è aperta in territorio positivo anche per il Bitcoin, che ora è a quota 62.677,17 Dollari, in aumento del 2,79% rispetto ad ieri, mentre Ethereum è praticamente in pari.

Nella giornata di ieri abbiamo anche riportato la notizia del tweet di Elon Musk a Tim Cook.