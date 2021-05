Dogecoin raggiunge il nuovo massimo storico: ora vale più di Ford e Twitter

Il Dogecoin continua a salire e sorprendere tutti gli investitori nel mondo delle criptovalute: dopo la crescita pazzesca causata da Elon Musk e dalla sua autoproclamazione come “DogeFather”, ora è stato il listing sul sito di trading eToro a causare un boom fino al nuovo massimo storico della valuta, ma non finisce qui.

La criptovaluta dello Shiba Inu, secondo quanto riportato anche dagli esperti di Coindesk, giusto questa notte ha raggiunto il valore di 0.4876 Dollari giusto un giorno dopo che la piattaforma eToro ha annunciato il suo supporto, dovuto dall’elevatissima domanda da parte dei clienti. Inutile dire che il numero di investitori, grazie a questo provvedimento, è aumentato ulteriormente causando una crescita della capitalizzazione di mercato.

Ora l’altcoin si trova al 255 posto nella classifica Asset Dash, appena dietro alla più grande compagnia di miniere d'oro del mondo Newmont Corporation e giusto sopra a Ford Motor Company e Twitter, forte di un valore di 49,8 miliardi di Dollari. Nato come scherzo, dunque, ora il Dogecoin sta letteralmente esplodendo nel mondo crypto o, come usano dire gli investitori più giovani, è in un viaggio “to the Moon” (verso la Luna), modo simpatico per dire che il valore sta crescendo sempre più come se “volasse” come un razzo.

Altro segnale positivo per Dogecoin è stato il provvedimento preso dalla piattaforma Robinhood per facilitare le transazioni, abbassando la quantità minima di criptovalute ordinabili a 1 $DOGE anziché 10 $DOGE. Parallelamente anche Bitcoin ed Ethereum hanno giovato di un calo della quota, con quest’ultima che ha raggiunto negli ultimi giorni il massimo storico di 3.000 Dollari per Ether.

Insomma, un vero periodo d’oro per tutte le criptovalute principali, o meglio più famose sul mercato. Durerà ancora a lungo o vedrà una ricaduta pesante nel corso dei prossimi mesi? Staremo a vedere.