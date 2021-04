Dogecoin in rampa di lancio: importante rivenditore lo accetta come metodo di pagamento

La crescita di Dogecoin sta spingendo sempre più persone a scommettere sulla criptovaluta sponsorizzata da Elon Musk. Un importante rivenditore d'elettronica americano, ha annunciato che da ora accetta la criptovaluta come metodo di pagamento ufficiale.

Si tratta di Newegg, lo store online di articoli hardware per PC ed elettronica di consumo, il quale in un comunicato stampa diffuso alle testate americane ha svelato l'importante novità. Si tratta di uno dei primi negozi a consentire i pagamenti con la "moneta del cane".

"L'entusiasmo e lo slancio intorno alla criptovaluta sono innegabili e il recente aumento del valore di Dogecoin sottolinea la necessità di rendere più facile per i clienti fare acquisti con questa famosa criptovaluta", ha affermato Andrew Choi, Brand Manager di Newegg. "Ci impegniamo continuamente per facilitare i pagamenti e gli acquisti online da parte dei nostri utenti, e ciò include anche il supporto a metodi di pagamento più adatti alle loro esigenze. Per tale ragione, siamo felici di offrire a coloro che posseggono nei loro wallet i Dogecoin un metodo semplice per acquistare online prodotti tecnologici".

Il funzionamento è molto semplice. nel momento in cui si completa un ordine su Newegg, i clienti non dovranno fare altro che cliccare su "modifica" a fianco dei metodi di pagamento e selezionare BitPay: a questo punto verranno reindirizzati ad una pagina che permetterà loro di completare le transazioni utilizzando i Dogecoin contenuti nel loro portafoglio digitale.