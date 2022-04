Dogecoin rimbalza dell'11% in un solo giorno: è ancora merito di Elon Musk

L'ingresso di Elon Musk nel CDA di Twitter sembra aver causato un piccolo terremoto nel mondo dell'informatica. Aldilà della stessa Twitter, che sta imparando a fare i conti con la personalità eccentrica dell'imprenditore americano, pare che la mossa di Musk abbia anche fatto aumentare a dismisura il prezzo di DogeCoin.

DogeCoin, lo sappiamo, è profondamente legato ad Elon Musk e a ciò che questi pubblica su Twitter. Per esempio, a gennaio un tweet di Musk sull'accettazione della criptovaluta da parte di Tesla ha fatto aumentare vertiginosamente il valore di DogeCoin, con un rimbalzo del 25% rispetto ai giorni precedenti.

Oggi, invece, l'ingresso di Musk nel CDA di Twitter ha causato un incremento del prezzo di DogeCoin dell'11%, stando a quanto riporta Coindesk. L'ingresso di Musk nel CDA del social network è arrivato dopo che l'imprenditore, nella giornata di ieri, ha accettato di comprare altre azioni dell'azienda, arrivando a detenere il 14,9% di Twitter.

Parag Agrawal, il nuovo CEO della piattaforma, subentrato dopo l'abbandono di Twitter da parte di Jack Dorsey, ha spiegato in una serie di tweet che "dalle conversazioni con Elon delle ultime settimane, è diventato chiaro che porterà enorme valore alla compagnia e al suo board di dirigenti". Musk, dal canto suo, ha risposto: "non vedo l'ora di lavorare con Parag e il board di Twitter per apportare significativi cambiamenti al social network nei prossimi mesi".

Al momento, comunque, Dogecoin è risalito a 0,16 Dollari, un prezzo rimasto intoccato da due mesi a questa parte. Probabilmente, spiega il Chief Marketing Officer di Kryptomon Tomer Nuni, "le speculazioni [che hanno causato l'aumento di Dogecoin] riguardano il fatto che sarà possibile pagare le pubblicità in DOGE su Twitter".

In realtà, quelle che hanno portato all'aumento di prezzo di Dogecoin sono, almeno per ora, semplici speranze e previsioni piuttosto azzardate. Al momento, infatti, Twitter non accetta DogeCoin e non sembra avere piani per farlo. Resta ovviamente da vedere quale sarà l'influenza di Elon Musk sull'azienda, che però sembra limitarsi per il momento alla componente "social" della piattaforma, dal momento che, proprio su richiesta del CEO di Tesla e SpaceX, Twitter ha introdotto l'editing dei tweet inviati.