Dogecoin, ci siamo: Coinbase consentirà di acquistarli

I Dogecoin rientrano sicuramente tra le criptovalute più "chiacchierate" in questo periodo. Nonostante tutto sia nato da uno scherzo, la questione si sta facendo sempre più seria. Infatti, Coinbase ha annunciato che permetterà di acquistare Dogecoin.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e SlashGear, nel corso di una recente conversazione con gli investitori, Brian Armstrong, CEO di Coinbase, ha svelato che i piani sono quelli di introdurre la possibilità di comprare la succitata criptovaluta tra qualche settimana. Più precisamente, il periodo di tempo di cui la piattaforma necessita va dalle sei alle otto settimane.

In ogni caso, a meno di clamorosi dietrofront, c'è l'ufficialità. Si tratta sicuramente di una novità importante per i Dogecoin, dato che finora Coinbase, che rappresenta una delle piattaforme più popolari del settore, aveva lasciato "da parte" questa criptovaluta. Tuttavia, il recente "boom" a quanto pare sta facendo "cambiare idea" a non poche persone.

Ricordiamo che uno dei principali sostenitori del Dogecoin è Elon Musk, che non ha certo problemi a esprimersi a favore della criptovaluta, tra divertenti gag comiche per noti show e addirittura il lancio del satellite DOGE-1. In ogni caso, se siete interessati all'argomento, potete fare riferimento al nostro approfondimento relativo a cosa sono i Dogecoin, come sono nati e quanto valgono.