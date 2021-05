Dogecoin sprofonda e perde il 30%. È la fine della criptovaluta sponsorizzata da Musk?

Mentre Elon Musk presentava il SNL, Dogecoin sprofonda e perde il 30% del valore nel giro di poche ore. La presenza dell'imprenditore sudafricano infatti non ha sortito gli effetti sperati ed anzi, secondo molti potrebbe aver fatto scoppiare definitivamentela bolla.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, Dogecoin viene scambiata a 0,4913 Dollari, il 30,79% in meno rispetto a ventiquattro ore fa, mentre su base settimanale la moneta ha comunque guadagnato il 31,17% del valore.

In leggerissimo calo anche il Bitcoin, che lascia sul terreno lo 0,92%, mentre nelle ultime ventiquattro ore segnaliamo l'aumento del valore di Ethereum, che ora è a quota 3.910,68 Dollari, il 10,53% in più rispetto ad ieri: su base settimanale la seconda moneta virtuale più popolare del mercato ha registrato un incremento del 34,05%.

In crescita anche Binance Coin, a 672,25 Dollari, il 6,23% in più rispetto a ventiquattro ore fa. Aumento del valore anche per Cardano, che registra un 6,72%, mentre Ripple perde il 3,83%.

A questo punto non è chiaro quale sia il futuro di Dogecoin: secondo molti nella notte potrebbe essere definitivamente scoppiata quella che era stata etichettata come una bolla, ma non è escluso che possa crescere nuovamente dal momento che anche in passato aveva fatto registrare perdite di questo tipo.