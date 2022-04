Dogecoin in volata sulla scia di Elon Musk: la memecoin schizza del 32% oggi!

L’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk ha provocato un vero e proprio effetto a catena sul mercato delle criptovalute. L'operazione che è diventata ufficiale nella notte italiana, sta facendo volare i principali token del mercato, ma soprattutto Dogecoin.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la criptovalute del cane viene scambiata a 0,1648 Dollari, il 32,45% in più rispetto alla giornata di ieri, mentre su base settimanale la crescita è stata del 18%.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra notizia dedicata all’andamento del mercato delle criptovalute oggi, le principali criptovalute stanno registrando un ottimo riscontro, ma chiaramente il focus è su Dogecoin in quanto Elon Musk non ha mai nascosto la propria ammirazione per il memecoin.

Già nella giornata di ieri, quando i rumor sull’acquisto di Twitter da parte di Musk davano per fatto l’affare, il Dogecoin aveva iniziato a spiccare il volo sul mercato registrando forti rialzi fino al 14%. E’ chiaro che l’ufficialità ha fatto schizzare ulteriormente il prezzo, portando il mercato e gli investitori a scommettere sul memecoin. Occorre però sottolineare che nonostante questa frenesia, al momento da parte di Elon Musk non sono arrivate avvisaglie di alcun tipo su Dogecoin, tanto meno ne ha parlato. Nemmeno nell’affare è stata coinvolta la criptovaluta.