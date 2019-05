Ecco Doggo, il robot open source che si costruisce con meno di 3.000 Dollari

Gli studenti della Stanford University hanno sviluppato il cane robot Doggo, che farà da apripista a tutti coloro che intendono avventurarsi nella progettazione di un prodotto simile. Il team Extreme Mobility della Stanford University ha presentato la propria creazione nella giornata di lunedì, tramite il video che vi proponiamo in calce.

Il filmato è accompagnato da una serie di istruzioni che spiegano il necessario per costruire un Doggo proprio. Il team dell'università ha anche messo a disposizione una pagina GitHub in cui sono presenti tutti i progetti ed i codici completi utilizzati per costruire il cane robot, oltre che una lista di componenti di ricambio.

Gli studenti stimano che il costo complessivo si aggira su una cifra inferiore ai 3.000 Dollari, un ammontare che secondo gli stessi sarebbe alla portata dei ricercatori attivi nel campo della robotica.

"Abbiamo avuto modo di vedere altri robot quadrupedi utilizzati durante le nostre ricerche, ma non crediamo siano adatti da portare nel vostro laboratorio per i vostri progetti" ha affermato Nathan Kau, del team che si occupa del progetto. "Volevamo che Stanford Doggo fosse un robot open source che gli utenti si possano costruire con un budget relativamente ridotto", ha concluso, riferendosi al progetto.

Ovviamente la resa è diversa rispetto a quello di Boston Dynamics, ma anche il costo è significativamente inferiore.