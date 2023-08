Dolby annuncia Atmos FlexConnect: home cinema semplice e poco costoso per tutti

Da quando il Dolby Atmos è arrivato al cinema e nei videogiochi, esso è rimasto lo standard di riferimento per l'audio di alta qualità e per gli audiofili. Oggi, con un nuovo aggiornamento delle funzionalità di Atmos, Dloby rimescola le carte in tavola, rendendo ancora più smart, semplice e accessibile il suo standard audio.

Come riporta Engadget, Dolby ha lanciato Atmos FlexConnect, una funzione dello standard Dolby Atmos che permette di collegare gli altoparlanti della TV a tutti gli altri speaker connessi alla medesima rete domestica, tra cui sistemi hi-fi, soundbar e persino altoparlanti smart per la casa come Echo di Amazon e HomePod di Apple. In questo modo, sarà possibile riprodurre l'audio di film e videogiochi da tutti gli speaker, ovviamente tenendo conto della posizione reciproca di ciascuno e della loro collocazione nel vostro salotto.

Al momento, per la verità, esistono già delle TV con funzioni simili: per esempio, Samsung implementa sui suoi televisori la funzione Q-Symphony, mentre Sony ne ha una del tutto simile chiamata Acoustic Center Sync. Ovviamente, però, l'arrivo della variante targata Dolby della feature significa che quest'ultima sarà disponibile su tutte le TV dei marchi che già da ora supportano il Dolby Atmos. In particolare, la funzione verrà lanciata a inizio 2024, sulla nuova gamma di televisori TCL.

Dolby ha spiegato che FlexConnect "ottimizza in modo intelligente il suono" a seconda della conformazione della stanza in cui si trova il televisore, della posizione dell'arredamento e del divano, nonché della disposizione delle prese della corrente e degli altri dispositivi nell'ambiente. Inoltre, la feature permetterà di calibrare automaticamente gli speaker connessi in ogni parte della stanza, creando un sistema Dolby Atmos unico per ogni TV.

Inoltre, la funzione può "dividere" l'audio tra più dispositivi a seconda della loro posizione, usando sapientemente anche gli altoparlanti della televisione. Per esempio, durante la riproduzione di un film, gli speaker della TV potrebbero essere utilizzati per i dialoghi, mentre gli altoparlanti presenti nel resto della stanza potrebbero essere impiegati per i suoi di sottofondo.

A differenza di Q-Symphony di Samsung e di Acoustic Center Sync di Sony (ma anche di Wow Orchestra di LG), FlexConnect è votato all'interoperabilità: in altre parole, potrete usare altoparlanti e soundbar di qualsiasi produttore per il vostro sistema Dolby Atmos personalizzato.