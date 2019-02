Dolce e Gabbana dice addio agli influencer: 'Torniamo alla carta stampata'

I noti stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno deciso di lasciar perdere gli influencer del web. "Faremo la prossima campagna pubblicitaria solo su carta. [...] L'identità si racconta solo sfogliando le pagine di un giornale", questo il riassunto di quanto dichiarato dai due ai microfoni di Vogue Italia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Quotidiano.net, gli stilisti si sarebbero stancati delle star del web, forse per via dell'ego di queste ultime (che spesso chiedono cachet esorbitanti per un post su Instagram) o a causa delle recenti polemiche in Cina.

"Utilizzare i media tradizionali in modo ancor più massiccio che in passato: ecco l’idea. [...] Spiegare la nostra identità in questo modo è possibile solo attraverso la carta stampata [...]. Se avessimo fatto un post, o lanciato una campagna digitale non sarebbe stata la stessa cosa", ha spiegato Gabbana. Insomma, una sorta di "logout" dal mondo del web, che invita le persone a riflettere sull'importanza della carta stampata.

"E' il momento di tornare ai magazine, e anche ai giornali[...]. Mentre tutti sono sullo smartphone, comprare la carta stampata potrebbe sembrare un lusso. In realtà se ne ricava un punto di vista unico, preparato con cura e tempo. Per me è il momento del grande ritorno delle riviste: potere alla stampa!", ha concluso lo stilista.