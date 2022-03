I dolcificanti artificiali aumentano il rischio di cancro? C'è una possibile conferma

Il nostro desiderio di cibo spazzatura è spesso correlato a un consumo parallelo di bevande contenenti dolcificanti artificiali, come ad esempio la Coca Cola Zero o altri prodotti con aspartame e acesulfame K. Ebbene, una nuova ricerca avrebbe correlato il loro consumo con un aumento del rischio di sviluppare il cancro.

Uno studio pubblicato su PLOS Medicine e condotto dall’istituto francese INSERM su un campione di ben 103.000 partecipanti avrebbe cercato di valutare il rischio di cancro dei dolcificanti studiando la dieta, lo stile di vita e la storia medica di tali individui tra il 2009 e il 2021, considerando quindi fattori come il consumo di bevande con dolcificanti artificiali, fumo, dieta scorretta, età e attività fisica. Ebbene, i risultati mostrerebbero un rischio di cancro aumentato del 13% per coloro che consumano quantità importanti di dolcificanti. Il rischio maggiore riguarderebbe soprattutto cancro al seno e tumori legati all'obesità.

È necessario, tuttavia, prestare molta attenzione a questi risultati: lo scienziato britannico James Brown, infatti, ha affermato quanto segue: “La relazione tra il consumo di dolcificanti artificiali e il rischio di cancro è controversa: risalendo agli anni '70, basti osservare il caso del ciclamato (dolcificante) bandito per essere collegato al cancro della vescica nei ratti, anche se non è mai stato dimostrato che ciò avvenga negli esseri umani”. Egli non è stato coinvolto nello studio ma, come ripreso da Science Alert e affermato originariamente ad Agence France-Presse, lo studio attuale non fornirebbe prove sufficientemente solide affinché divenga obbligatorio cambiare le abitudini di consumo, anche perché diversi dolcificanti mostrano addirittura benefici per la salute se usati nella dose giusta.

In altri termini, prima di eliminare completamente le bevande con dolcificanti artificiali, sarà necessaria una ulteriore serie di studi da parte degli esperti.

