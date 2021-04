I dolcificanti artificiali sono più sani dello zucchero? La risposta della scienza

Oggi non è per niente raro vedere molti prodotti "senza zucchero" e a "calorie zero", che stanno rapidamente conquistando il mercato. Come fanno ad essere dolci lo stesso ma senza alcun tipo di zucchero? Ovviamente mediante l'utilizzo di dolcificanti. La saccarina, ad esempio, è oltre 200 volte più dolce dello zucchero ma ha zero calorie.

I dolcificanti artificiali sono migliori dello zucchero? Questa domanda è stata fatta ad alcuni scienziati e, secondo il 63% di loro, la risposta è semplicemente "sì". Molti sono convinti che i dolcificanti possano far venire il cancro; tale preoccupazione deriva da uno studio del 1978 che ha scoperto che i ratti nutriti con saccarina hanno sviluppato il cancro alla vescica.

Da allora, è stato dimostrato che ciò accade solo nei ratti e la saccarina non causa il cancro negli esseri umani. Non solo: tutti i dolcificanti artificiali approvati dall'UE sono stati sottoposti a test sia su animali da laboratorio che su dati umani e nessuno di quelli approvati ha trovato un legame con il cancro.

Si possono utilizzare, quindi, i dolcificanti per sostituire lo zucchero e perdere peso? Uno studio che ha combinato i risultati di 56 diversi studi, ha concluso che nella maggior parte dei casi i gruppi di persone che usano dolcificanti artificiali non hanno perso più peso di quelli che usano lo zucchero.

Secondo la nutrizionista Cornelie Nienaber-Rousseau, l'effetto dei dolcificanti sul sistema di ricompensa alimentare "può contribuire ad aumentare l'appetito, alimentare il comportamento di ricerca del cibo e incoraggiare la voglia di zucchero". Il "dolcificante artificiale non calorico sembra alterare microbioma intestinale". Le alternative senza zucchero però, in particolare le bevande, potrebbero essere utili per chi sta cercando di perdere peso o migliorare la propria dieta.