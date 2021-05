Quanti Dollari vale ogni profilo Facebook? Un sito ha fatto il calcolo

Mentre Facebook ed Instagram minacciano di diventare a pagamento, a causa del sistema di blocco del tracciamento pubblicitario introdotto da Apple con iOS 14.5, un sito ha deciso di fare un singolare calcolo ed ha cercato di rispondere alla domanda che spesso ci siam fatti: quanti Dollari vale il nostro profilo Facebook?

Chatr.co, infatti, ha preso in esame gli incassi pubblicitari della piattaforma di Mark Zuckerberg, pari a 26 miliardi di Dollari nell'ultimo trimestre per effettuare una stima del valore di ogni singolo profilo presente sul social network.

Gli studiosi analisti hanno stimato quindi un incasso pubblicitario di 48 Dollari per utente grazie alla raccolta pubblicitaria mirata per ogni utente. Dividendo tale dato per tre (ovvero i mesi su cui è stato calcolato), emerge che ogni utente vale per Facebook 16 Dollari al mese, un "prezzo" in linea con quello dei servizi di streaming come Netflix, ma più elevato rispetto a quanto richiesto da Apple Music o Spotify.

Tale calcolo quindi evidenzia ancora una volta le ragioni per cui Facebook si è scagliata contro il sistema di iOS 14.5, che è stato al centro di una lunga battaglia con il colosso di Cupertino sfociata poi in un nulla di fatto visto che comunque Apple ha deciso di andare avanti per la sua strada.