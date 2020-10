Il dolore fisico ci induce a spendere circa il 20% in più del solito

Una serie di studi condotta dal professore Eugene Y. Chan ha dimostrato che provare dolore fisico induce i consumatori a spendere circa il 20% in più di quanto si spenderebbe altrimenti: questo perché stare male inibirebbe l’effetto che gli esperti di marketing chiamano “dolore del pagamento”.

Tale tipo di dolore consiste nel provare malessere emotivo (rilevabile anche nelle scansioni neurologiche) nel momento in cui si paga un prodotto o un servizio a qualcuno e avverrebbe ogni singola volta che diamo i soldi al cassiere o lavoratore. Questo effetto però, secondo Chan, scomparirebbe quando si sente dolore fisico: nello studio che ha condotto ha chiesto ai partecipanti di mettere le mani in acqua fredda e visualizzare sul monitor di un PC un mouse di un computer in vendita, scoprendo infine che le persone in disagio a causa del dolore alle mani avevano il 67% in più di probabilità di acquistare la periferica.

Un altro studio ancora condotto a Melbourne ha coinvolto dei pazienti appena usciti dal dentista e altri che stavano per entrarci, ai quali è stata offerta una tazza di caffè chiedendogli allo stesso tempo quanto sarebbero state disposte a pagare per averla. I primi, soggetti ancora a dolore, si sono offerti di pagare una media di 4,42 dollari australiani, mentre i secondi hanno stabilito una media di 3,67 dollari.

Poiché si tratta della stessa area del cervello umano che elabora tutti i tipi di dolore, provare dolore fisico occupa più risorse del cervello rendendo più difficile elaborare - e sentire - altri tipi di disagio, come il dolore emotivo che si potrebbe provare dall'essere socialmente rifiutato da altri e il “dolore del pagamento”.

Servono ancora altri studi per comprendere gli effetti del dolore fisico nella volontà di pagare o, addirittura, di mangiare più o meno “cibo spazzatura”. La ricerca comunque è consultabile integralmente nel sito ufficiale della University of Chicago Press.

