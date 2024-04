È più doloroso il parto, un infarto o un colpo improvviso al ventre?

Il dolore è una sensazione molto importante per il nostro corpo, che ci avvisa di un potenziale danneggiamento o di star pretendendo troppo dal nostro organismo. Esso tuttavia contraddistingue anche alcuni momenti molto importanti della nostra vita, come la nascita o in alcuni casi la morte.

All'interno della battaglia dei sessi, infine, la resistenza al dolore viene visto da alcuni attivisti come un elemento distintivo del genere "migliore", quando in verità sia maschi che femmine sono in grado di sopportare dolori molto intensi e pesanti, in grado di destabilizzare la nostra mente.

Per concludere questo dibattito, diversi studi hanno quindi cercato di stabilire quale fosse l'esperienza più dolorosa che può colpire un essere umano, consapevoli del fatto che valutare la sofferenza umana è molto difficile, poiché ognuno di noi ha tolleranze e resistenze diverse al dolore.

Dopo aver valutato dettagliatamente diverse esperienze dolorose tramite la testimonianza diretta di centinaia di volontari, alla fine i ricercatori hanno limitato la loro lista di spiacevoli esperienze ad alcuni particolari fenomeni biologici, spesso pericolosi e mortali: il parto, l'infarto miocardico e le coliche renali. Anche un colpo ai genitali tuttavia può essere considerato estremamente doloroso, tanto che in alcuni test (incredibile come siano stati realizzati realmente) un pugno ai genitali maschili, o al ventre, è risultato più doloroso di un infarto al cuore.

Il dolore si misura tramite la scala del dolore di McGill, che viene anche utilizzata per valutare le sensazioni provocate da incidenti, amputazioni e traumi di diverso tipo, che solitamente vengono considerati al pari dei fenomeni biologici dolorosi che abbiamo elencato sopra.

Le sensazioni urticanti provocati dai morsi degli insetti sono stati invece inseriti in una differente scala dei dolori, nota come "Indice del dolore da puntura di Schmidt", il cui ideatore si fece mordere da più di 1000 insetti per realizzarla.

