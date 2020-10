Ecco la domanda che fa Elon Musk ai candidati durante i colloqui di lavoro

Fare un colloquio per le società di Elon Musk non è già di per se facile. Se poi ci si trova di fronte lo stesso amministratore delegato di Tesla e SpaceX, però, la difficoltà aumenta ulteriormente. Il motivo? Le domande che potrebbe farvi l’imprenditore sudafricano.

PopularMechanics, citando la biografia autorizzata da Musk del 2017, ha pubblicato una domanda che Musk pone ai dipendenti per prenderli alla sprovvista.

Il quesito è il seguente: “ti trovi sulla superficie della Terra. Cammini un miglio a sud, un miglio ad ovest ed un miglio a nord. Finisci esattamente da dove sei partito. Dove ti trovi?”.

Nel libro l’autore sostiene che questa domanda sarebbe stata posta da Musk nelle prime fasi d’assunzione del personale per SpaceX, quando a condurre i colloqui di lavoro era lui in persona. A quanto pare molti dei candidati hanno dato la risposta esatta, ovvero “il Polo Nord”. E’ a questo punto però che Musk ha colto di sorpresa in molti, con un’altra domanda: “dove altro potresti essere?”.

Ovviamente, la risposta è il Polo Sud, ma come scrive l’autore Ashlee Vance, “Musk tende a preoccuparsi non tanto della risposta, ma dell’approccio che adotta il candidato e di come tenta di risolvere il problema”.

Di recente Elon Musk è stato al centro di un dibattito per le sue affermazioni sulla presenza di vita nel nostro sistema solare.