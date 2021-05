Qualche domanda su Nüwa, la futura città che sorgerà su Marte

Gli esperti di ABIBOO Studio e SONet stanno lavorando al progetto della prima città su Marte, chiamata Nüwa, che ospiterà fino a 250.000 residenti. La costruzione potrebbe iniziare già nel 2054 e accogliere la prima ondata di coloni entro il 2100.

Recentemente Space.com ha intervistato l'architetto di fama internazionale Alfredo Munoz sulla città. Sicuramente le cose da dire non sono mancate e qui vi riportiamo i momenti più salienti della conversazione.

Innanzitutto, perché si è scelto il nome Nüwa? Cosa significa? Il nome proviene dalla mitologia cinese. Secondo quest'ultima, una dea - chiamata appunto Nüwa - ha creato l'universo e ha protetto gli umani da tutte le cose brutte che sono accadute. La maggior parte del team proviene dagli Stati Uniti e dell'Europa, e il nome è stato scelto proprio per portare un po' della cultura e del background asiatico nel progetto.

Quali sono le sfide che potranno emergere durante la costruzione della città? Oltre alla classica problematica dell'aria respirabile, sicuramente di grande importanza sarà la questione "acciaio", che sarà relativamente facile da ottenere dall'acqua e dalla CO2, che può creare il carbonio. Un'altra conferma importante sarà quella dal punto di vista geologico, poiché tutte le condizioni dovranno essere adeguati per iniziare i lavori.

Il costo di un progetto come Nüwa? Il costo del progetto può essere paragonato al costo del Canale di Panama in passato: si sta parlando di una grande infrastruttura che impiegherà decenni per essere costruita e che richiederà molto impegno. L'impatto che può avere sul benessere e sul commercio, però, potrà essere sbalorditivo. Sicuramente servono ancora molti anni per fare un'analisi completa del costo/benefici.

Insomma, sicuramente ci vorrà ancora del tempo per vedere l'inizio dei primi lavori, ma sembra che le idee e la volontà non manchino.