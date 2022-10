Domanda di SSD e HDD in continuo calo: Kioxia costretta a tagliare produzione

I prezzi a picco degli SSD previsti dagli esperti di TrendForce vanno legati a un calo della domanda rispetto alle previsioni di inizio 2022: la primavera si è rivelata stagnante, e verso fine anno ci si dovrà aspettare un trend ancora più negativo. Ciò, a quanto pare, sta portando anche i produttori a tagliare la produzione di unità di memoria.

Come riportato da Tom’s Hardware, nelle ultime ore Kioxia ha confermato che taglierà la produzione di chip NAND 3D in più strutture alla luce del calo della domanda di SSD: già da questa settimana i wafer prodotti verranno ridotti del 30% e non è chiaro se gli impianti continueranno a lavorare al di sotto delle loro capacità per lungo tempo. Nello specifico, Kioxia ha dichiarato che “continuerà a rivedere e adattare le operazioni secondo le necessità”.

Al contempo, anche gli HDD stanno mostrando un declino della domanda, ma se nel caso di questi la causa va trovata nell’appeal maggiore degli SSD, per i Solid State Drive è una questione legata all’inflazione: con il costo della vita che sale, sempre meno consumatori sono disposti ad acquistare SSD per il proprio PC. Oltre ai consumatori mainstream, però, i fornitori di servizi cloud e le aziende con un'infrastruttura di server si stanno mostrando meno disposti a spendere per aggiornare continuamente i propri sistemi, estendendo invece la durata dei server già a loro disposizione.

Oltre a Kioxia, anche Micron ha annunciato la riduzione della produzione sia nelle aree DRAM che NAND. Insomma, il calo della produzione di unità di memoria sta progressivamente riguardando un numero più elevato di aziende.

In questo stesso periodo, Sony è entrata nel mercato degli SSD.