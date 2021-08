Quali domande fa Elon Musk ai colloqui di Tesla e SpaceX? Ecco la lista

Elon Musk è un personaggio eccentrico, e lo dimostra con ogni tweet e dichiarazione pubblica. Di recente però è emersa la lista di domanda che pone ai candidati durante i colloqui per le sue aziende, vediamo di cosa si tratta.

La prima domanda che è solito porre Musk è "quali sono i problemi più difficili su cui hai lavorato e come li hai risolti?". Secondo quanto riferito, questa domanda viene posta per smascherare le possibili bugie: la teoria del CEO sudafricano è che se una persona dice la verità ricorda ogni dettaglio, soprattutto se si tratta di un serio problema di lavoro. Inoltre, gli consente di capire quali candidati hanno capacità di problem solving e quali no.

La seconda domanda di Elon Musk era stata già svelata in precedenza ed è una sorta di indovinello: "sulla superficie terrestre cammini un miglio a sud, un miglio a ovest e un miglio a nord, ritrovandoti esattamente nel punto da cui sei partito. In che punto della superficie terrestre ti trovi?". Questa domanda serve per capire le capacità di ragionamento e di fare associazioni mentali.

L'ultima domanda non è particolare in quanto viene fatta anche da altre aziende: "cosa ti rende la persona giusta per la mia azienda?".