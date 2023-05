Domande di cui hai vergogna: dove devo buttare il bicchiere di plastica?

Può sembrare davvero strano fare un articolo su un quesito del genere, soprattutto nel 2023, ma l’Italia non è composta solamente da personalità esemplari e che hanno a cuore il benessere ecologico (ed economico) della nazione. Da questo momento, non hai più scuse: i bicchieri di plastica vanno buttati nel...

In realtà, la risposta corretta è “dipende”. Sebbene si cerchi di seguire un programma unico di riciclaggio, alcuni rifiuti potrebbero avere una differente collocazione rispetto agli standard, in quanto tutto è stabilito dal sistema di smaltimento nella tua area.

Tuttavia, i bicchieri di plastica non sembrano essere un caso tanto particolare da dover citare eccezioni su eccezioni: se il recipiente è sporco di residui di bevande o cibo non può esser gettato insieme alla plastica pulita, dato che comprometterebbe il corretto processo di riciclaggio. Ovviamente, se il bicchiere è vergine da questo tipo di fattori contaminanti, allora va buttato nella plastica.

Normalmente, i bicchieri sporchi vanno buttati nei rifiuti non destinati al riciclo: nel bidone dell’indifferenziata. Nondimeno, bisogna fare una doverosa parentesi sui recipienti di plastica e quelli biodegradabili o compostabili. Quest’ultimi, infatti, possono essere compostati invece di finire nella discarica.

Oppure, se proprio non vuoi sbagliare, potresti optare per l’utilizzo di bicchieri riutilizzabili (però poi devi stare attento a non sprecare troppa acqua e detergenti). Si, lo sappiamo che questi consigli possono sembrare pretenziosi e pesanti, ma abbiamo un grande debito con il nostro pianeta e dobbiamo fare di tutto per lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti e alle persone che amiamo, un mondo migliore.