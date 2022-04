Domani un asteroide passerà vicino alla Terra: lo conferma la NASA

Dopo l’asteroide avvicinatosi alla Terra il 1° aprile, in quello che per alcuni inizialmente era soltanto un “pesce”, la NASA conferma che domani un asteroide grande il doppio dell'Empire State Building passerà vicino alla Terra superandola a una velocità 30 volte superiore a quella del suono.

L’asteroide in questione è chiamato 418135 o 2008 AG33 e ha un diametro tra i 350 e i 780 metri: stando alle segnalazioni della NASA riprese da Live Science, esso passerà a circa 3,2 milioni di chilometri o, per offrirvi una pietra di paragone, a una distanza pari a otto volte la distanza media tra la Terra e la Luna. In altri termini, il rischio di impatto è praticamente nullo. Tuttavia, gli standard della NASA lo classificano comunque come “oggetto vicino alla Terra” (ciò vale per ogni oggetto entro 193 milioni di km) e “potenzialmente pericoloso” (classificazione valida per qualsiasi oggetto in rapido movimento entro 7,5 milioni di chilometri).

La roccia spaziale in questione è continuamente monitorata dagli astronomi sin dal 12 gennaio 2008 e soprattutto dopo il passaggio del 1° marzo 2025. Secondo le stime della NASA, questo asteroide è destinato a oscillare intorno al nostro pianeta all'incirca ogni sette anni: di conseguenza, il prossimo sorvolo ravvicinato è già previsto per il 25 maggio 2029. Anche in tal caso, però, il pericolo da esso rappresentato è pressoché nullo.

Rimanendo nello spazio, la stessa NASA ha annunciato la partenza per l’asteroide da 10.000 quadrilioni di Dollari.