Parte domani il Black Friday di Amazon con le offerte dei 'Tesori Nascosti'

Partirà domani, 8 Novembre, il Black Friday 2019 di Amazon. Tra meno di ventiquattro ore infatti il colosso di Jeff Bezos lancerà lo speciale "Tesori Nascosti", che andrà avanti fino al 12 Novembre con tante offerte su tanti prodotti.

Dalla mezzanotte basta collegarsi alla pagina dedicata per accedere alle prime promozioni che ci daranno un assaggio di ciò che Amazon proporrà durante la Black Week, che si concluderà il prossimo 29 Novembre con il Black Friday.

Al momento non sono arrivate informazioni in merito ai contenuti, ma come sempre è lecito attendersi offerte a 360° che abbracceranno varie categorie, inclusa l'elettronica ed informatica, senza dimenticare i prodotti per la casa e la cura delle persone.

Ricordiamo che, come di consueto, Amazon ha esteso per il periodo natalizio il tempo massimo per effettuare i resi. Per gli articoli spediti tra il 1 Novembre 2019 ed il 31 Dicembre inclusi, si potrà inviare richiesta fino alla mezzanotte del 31 Gennaio. Il negozio online anche lo scorso anno aveva fatto lo stesso, per consentire a coloro che riceveranno regali di Natale non graditi di cambiarli senza perdere i soldi.

Quest'oggi vi abbiamo anche parlato della promozione che consente di ottenere un buono da 5 Euro accedendo ad Amazon Music da app.