Parte domani la Lotteria degli Scontrini: i premi e come partecipare all'estrazione

Non solo cashback di Natale. Da domani, 1 Dicembre 2020, sarà possibile richiedere il codice per partecipare alla Lotteria degli Scontrini del Governo Italiano, le cui estrazioni partiranno il 1 Gennaio 2021.

Il funzionamento è molto semplice: per prendere parte al concorso messo in campo dall'Esecutivo, che ha l'obiettivo di combattere l'evasione fiscale, basta semplicemente digitare il codice fiscale nella sezione "partecipa ora" del sito web della Lotteria degli Scontrini, memorizzare il codice Lotteria e mostrarlo all'esercente al momento dell'acquisto.

Le estrazioni ordinarie premieranno i consumatori: sono in programma sette premi da 5.000 Euro ciascuno ogni settimana, tre premi da 30.000 Euro ogni mese, ed un premio da 1 milione di Euro ogni anno.

Nel caso delle estrazioni "zerocontanti" invece, lo scontrino premierà sia il consumatore che l'esercente. In questo caso saranno messi in palio vari premi fino a 5 milioni di Euro per il consumatore ed 1 milione di Euro per l'esercente.

La vincita sarà notificata attraverso una raccomandata AR o una PEC. Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia che si siano procurati il codice lotteria e acquistino beni o servizi presso gli esercizi commerciali.

Non tutti gli acquisti consentono di partecipare alla lotteria. Non concorrono acquisti con importo inferiore ad un Euro, quelli online, quelli destinati alle attività di impresa, arte o professione.

Direttamente dal portale dedicato sarà possibile verificare i propri biglietti e controllare le estrazioni, che dovrebbero svolgersi ogni secondo giovedì del mese.