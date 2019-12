Da domani Whatsapp non funzionerà più su milioni di smartphone: ecco quali

In attesa di scoprire le novità che ha in serbo Whatsapp per i propri utenti, tra cui la modalità scura ed i messaggi che si distruggono automaticamente, la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo si appresta a dire addio a milioni di smartphone, già dalla giornata di domani.

Come riportato in precedenza, infatti, dalle 23:59 di domani martedì 31 Dicembre l'app non funzionerà più sugli smartphone basati sul sistema operativo Windows Phone.

Successivamente toccherà anche ad altri OS. Nella deadline infatti si osserva che dal 1 Febbraio 2020 Whatsapp non sarà più compatibile con gli smartphone su cui sono installati Android 2.3.7 ed iOS 7 e successive.

Whatsapp ha giustificato la decisione sottolineando che "intendiamo concentrare i nostri sforzi sulle piattaforme mobili che usa la stragrande maggioranza delle persone. Sebbene questi dispositivi mobili siano stati una parte importante della nostra storia, non offrono il tipo di funzionalità di cui abbiamo bisogno per espandere le funzionalità della nostra app in futuro. E' stata una decisione difficile da prendere, ma è quella giusta per offrire alle persone i modi migliori per comunicare con amici, familiari e persone care".

Coloro che utilizzano un dispositivo interessato, dovranno acquistarne uno nuovo per continuare ad utilizzare Whatsapp.

Come osservato in precedenza, Whatsapp continuerà a girare su KaiOS 2.5.1 e precedenti.