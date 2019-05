Domani è il World Password Day, ma il futuro è nei sistemi biometrici

Domani è il World Password Day, e abbiamo un po' informazioni interessanti su account e password sicure e meno sicure. Ma anche su quello che sarà il futuro della sicurezza online.

Ogni utente in media deve tenere a mente almeno nove password diverse, mentre negli ultimi 12 mesi sarebbe addirittura una persona su 4 —il 25% della popolazione mondiale!— ad essere finita vittima di una frode informatica, con perdite di circa 2000$ per colpa di password troppo deboli, o altre mancanze in termini di prudenza online. In media una persona gestisce almeno 11 account personali, tra social, lavoro, indirizzo email e via dicendo. Sempre una persona su quattro sarebbe così sbadata da dimenticarsi una o più password almeno una volta al mese.

Sono i dati snocciolati da Nuance, e messi in luce in Italia dall'Agenzia ANSA. Ancora oggi nella cima delle classifiche delle password più usate dagli utenti di tutto il mondo c'è 123456, a prova che i rischi della rete, e il valore di quello che mettiamo online, non è proprio ancora chiarissimo a tutti. Qua la classifica delle password peggiori.

Ma il futuro della sicurezza online —non pure questo privo di incognite— potrebbe poggiare sul riconoscimento biometrico: voce, impronte digitali (che già usiamo su smartphone e PC), scanner dell'irride e via dicendo. Quasi il 60% degli utenti tra i 18 e i 24 mesi ne ha già fatto uso.