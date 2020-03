Domenica 29 Marzo 2020 torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 Marzo tornerà alle 2:00 l'ora legale. Gli italiani infatti dovranno spostare le lancette avanti di un'ora, alle 3. Il passaggio al nuovo sistema comporterà uno svantaggio immediato: si dormirà un'ora in meno, ma non mancano anche i vantaggi.

Il più evidente è con l'ora legale, che prenderà il posto dell'attuale ora solare, farà notte un'ora più tardi la sera.

Il passaggio sarà automatico su dispositivi connessi ad internet (smart speaker, televisori, ma anche PC), a cui si aggiungono smartphone, tablet e smartwatch, mentre sugli orologi tradizionali occorrerà effettuare il cambio manuale, in vecchio stile.

Negli ultimi mesi si è a lungo parlato di questo passaggio, soprattutto dopo la procedura di abolizione dell'ora legale da parte dell'Unione Europea. L'Italia, dal suo canto ha confermato il no alla normativa del Vecchio Continente a causa di alcune perplessità riguardanti una "mancanza di una valutazione d'impatto dalla quale si possa evincere, in modo esaustivo, il quadro dei vantaggi e svantaggi".

Il 25 Ottobre 2020, invece, tornerà di nuovo l'ora solare, alle 3 quando gli orologi andranno indietro di sessanta minuti.

Al momento non sappiamo se quello di dopodomani sarà l'ultimo passaggio o no, ma nel frattempo non dimenticate di cambiare gli orologi!