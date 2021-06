Domenica di forti ribassi per le criptovalute: il Bitcoin perde il 7%

Continua il weekend rosso della criptovalute. Anche in questa calda domenica di giugno, infatti, le principali monete virtuali del mercato continuano a registrare forti ribassi, con Ethereum e Bitcoin a guidare.

Nello specifico, il Bitcoin nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 33.516,95 Dollari, il 7,46% in meno rispetto a 24 ore fa, mentre su base settimanale il calo è del 6,62%. Ethereum invece lascia sul mercato il 9,12% a 2.056,55 Dollari, con un trend settimanale in negativo del 12,84%.

Il valore di Binance Coin invece si attesta su 311,66 Dollari, il 9,14% in meno rispetto a 24 ore fa ed il 7,28% in meno su base settimanale. Perde anche Cardano, l'8,34% a 1,31 Dollari, mentre Dogecoin sprofonda del 12,98% a 0,2575 Dollari: la criptovaluta fortemente sponsorizzata da Elon Musk nell'ultima settimana ha perso il 16,96%, scivolando in maniera importante. Perde anche XRP, il 12,23% a 0,7015 Dollari.

La settimana si era aperta con gli interessanti Tweet di Elon Musk sul Bitcoin, che avevano portato la criptovaluta sopra i 40mila Dollari e fatto crescere anche il valore di Ethereum, che era arrivato a 2.548,57 Dollari.

Sempre legato al mondo crypto, nella giornata di ieri la Juventus ha annunciato il proprio debutto nel mercato degli NFT.