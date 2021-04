La domenica nera di DAZN: non solo Italia, segnalati problemi anche in Germania

E' stata una vera e propria domenica da dimenticare per DAZN. Nella giornata di ieri abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine le numerose segnalazioni dei tifosi dell'Inter, Cagliari, Lazio e Verona che non sono stati in grado di seguire le partite per un problema legato ad un provider esterno. Anche all'estero è successo lo stesso.

In Germania, in particolare, gli abbonati alla piattaforma non sono stati in grado di seguire la sfida tra Juventus e Genoa ma anche la gara del PSV Eindhoven dell'eroe dei Mondiali 2014 Mario Gotze. Anche qui, gli utenti si sono ritrovati di fronte al messaggio d'errore che purtroppo abbiamo conosciuto anche in Italia, ed hanno inondato l'account Twitter ufficiale. I gestori social hanno risposto affermando che "siamo davvero spiacenti, siamo consapevoli del problema. Al momento stiamo lavorando a una soluzione rapida, ci scusiamo per l’inconveniente".

Nella tarda serata di ieri, quando ormai le partite si erano ampiamente concluse ed il caso era finito sui social, DAZN ha promesso rimborsi ai clienti interessati ed ha specificato che il problema è originato dal partner Comcast Technology Solutions. Non tutti però hanno accolto positivamente la notizia ed in tanti hanno avanzato più di una perplessità su ciò che potrebbe accadere dal prossimo anno, quando DAZN trasmetterà tutta la Serie A.